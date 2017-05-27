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Anche Bernardeschi e Astori fra i convocati di Ventura per i prossimi impegni della nazionale

Gli azzurri affronteranno prima l'Uruguay in amichevole e poi il Liechtenstein nelle qualificazioni mondiali

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2017 16:37
Anche Bernardeschi e Astori fra i convocati di Ventura per i prossimi impegni della nazionale - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Figurano anche due calciatori della Fiorentina nell'elenco dei convocati di Giampiero Ventura diramato poche ore fa. Infatti anche Federico Bernardeschi e Davide Astori prenderanno parte ai due impegni della nazionale che vedranno gli azzurri affrontare prima l'Uruguay, nell'amiche in programma a Nizza il prossimo 7 giugno, e poi il Liechtenstein, nella gare di Udine valevole per le qualificazioni al mondiale russo del prossimo anno. Il raduno a Coverciano è previsto per venerdì 2 giugno.

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