Anche Bernardeschi e Astori fra i convocati di Ventura per i prossimi impegni della nazionale

Gli azzurri affronteranno prima l'Uruguay in amichevole e poi il Liechtenstein nelle qualificazioni mondiali

Figurano anche due calciatori della Fiorentina nell'elenco dei convocati di Giampiero Ventura diramato poche ore fa. Infatti anche Federico Bernardeschi e Davide Astori prenderanno parte ai due impegni della nazionale che vedranno gli azzurri affrontare prima l'Uruguay, nell'amiche in programma a Nizza il prossimo 7 giugno, e poi il Liechtenstein, nella gare di Udine valevole per le qualificazioni al mondiale russo del prossimo anno. Il raduno a Coverciano è previsto per venerdì 2 giugno.