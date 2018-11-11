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Qui Chievo: Ventura dopo il primo punto conquistato ha rassegnato le dimissioni

Clamoroso al Bentegodi, Ventura dopo aver conquistato il primo punto della sua gestione sulla panchina del Chievo Verona contro il Bologna, ha rassegnato le proprie dimissioni. Seguiranno sviluppi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2018 17:17
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Clamoroso al Bentegodi, Ventura dopo aver conquistato il primo punto della sua gestione sulla panchina del Chievo Verona contro il Bologna, ha rassegnato le proprie dimissioni. Seguiranno sviluppi

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