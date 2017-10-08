Antognoni: "Ventura ha fatto degli esperimenti che non sono andati bene. I talenti ci sono, come Verratti"

Però c'è un problema, gli italiani giocano titolari solo nelle piccole squadre" così Giancarlo Antognoni alla Repubblica

Giancarlo Antognoni ha parlato alla Repubblica, queste le sue parole:

"Gli esperimenti di Ventura non sono andati. Non come avrebbe sperato: non un reparto, ma tutta la squadra non girava. Nella squadra del talento c’è: deve rientrare Verratti, aspettiamo da tempo Marchisio. Il centrocampo ha avuto grossi problemi. E soprattutto, è mancato uno come Belotti: assenza che si è sentita. Italiani non sono titolari nei club? Il problema esiste: le grandi puntano solo sugli stranieri, gli italiani giocano quasi tutti nelle piccole e di questo la Nazionale non può non risentirne, è un problema di sistema. Adesso siamo agli spareggi: è delicato ma sono sicuro che in un grande torneo l’Italia non potrà mai non esserci"