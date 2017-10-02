Ventura: ''Chiesa? Lo monitoro, come Sansone e Balotelli. Catastrofe se non andiamo al mondiale''

Il ct Gian Piero Ventura ha parlato oggi, in sala stampa, delle prossime due gare contro Albania e Macedonia: "Se Malagò dice che sarebbe una tragedia non andare al Mondiale, io dico che sarebbe una c...

A cura di Redazione Labaroviola 02 ottobre 2017 16:06

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