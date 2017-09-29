Chiesa convocato in Under 21, ma Ventura potrebbe far stravolgere tutti i piani a Di Biagio

Come riportato dalla Nazione è arrivata la convocazione in nazionale under 21 per Chiesa, ma questo non esclude la nazionale maggiore

Convocato in nazionale Under 21, di cui è il leader, Chiesa potrebbe anche non essere a disposizione di Gigi Di Biagio, il classe 97′ potrebbe, infatti, essere una delle novità del ct della nazionale maggiore, Gian Piero Ventura, per le partite contro Macedonia e Albania. Le convocazioni ufficiali del commissario tecnico arriveranno solo domani, ma gli spifferi soffiano forte e per Chiesa potrebbe profilarsi la seconda convocazione con i big, dopo l’incontro con San Marino.

La Nazione