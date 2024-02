Ventura: “Fiorentina e Bologna sì, hanno vinto contro il Toro, ma il pareggio sarebbe stato più giusto”

L’ex allenatore del Torino, Gian Piero Ventura, ha analizzato le prestazioni dei granata in questa stagione e sulle sue possibilità di centrare l’obiettivo Europa. Le sue parole a La Stampa:

“Questo Toro è il più forte da quando al timone della società c’è il presidente Cairo”. Ha poi aggiunto l’ex CT della Nazionale: “Forte per poter pensare ad un finale importante: Inter, Juve, Milan e Atalanta sono da Champions, il Napoli può rientrare in corsa per i primi quattro posti. Poi, c’è grande incertezza. La Lazio fa fatica, la Roma la voglio misurare alla prova Inter, Fiorentina e Bologna contro il Toro hanno vinto partite dove il pari sarebbe stato il verdetto più giusto. Per questo parlo di incertezza o di valori simili”.

