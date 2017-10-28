Ventura non convoca Jorginho? Il Brasile sfrutta l'occasione, il regista del Napoli giocherà nei verdeoro

Arrivano novità importanti sul futuro di Jorginho. Secondo quanto riportato da Premium Sport, infatti, il centrocampista del Napoli è vicino a dire sì alla Nazionale brasiliana di Tite. Il ct verdeoro...

Arrivano novità importanti sul futuro di Jorginho. Secondo quanto riportato da Premium Sport, infatti, il centrocampista del Napoli è vicino a dire sì alla Nazionale brasiliana di Tite. Il ct verdeoro ha aperto le porte all'arrivo dell'ex Verona a differenza di Giampiero Ventura, suo omologo italiano, che non ha mai dimostrato di puntare sul giocatore.

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