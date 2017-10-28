Ventura non convoca Jorginho? Il Brasile sfrutta l'occasione, il regista del Napoli giocherà nei verdeoro
Arrivano novità importanti sul futuro di Jorginho. Secondo quanto riportato da Premium Sport, infatti, il centrocampista del Napoli è vicino a dire sì alla Nazionale brasiliana di Tite. Il ct verdeoro...
A cura di Redazione Labaroviola
28 ottobre 2017 15:20
Arrivano novità importanti sul futuro di Jorginho. Secondo quanto riportato da Premium Sport, infatti, il centrocampista del Napoli è vicino a dire sì alla Nazionale brasiliana di Tite. Il ct verdeoro ha aperto le porte all'arrivo dell'ex Verona a differenza di Giampiero Ventura, suo omologo italiano, che non ha mai dimostrato di puntare sul giocatore.
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