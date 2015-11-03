Notizie Jorginho Fiorentina

Il retroscena dall'Inghilterra: "La Fiorentina ha provato a riportare Jorginho in Italia"
05 febbraio 2025 17:45
Jorginho: "Preso gol evitabile ma con orgoglio e organizzazione abbiamo recuperato"
24 giugno 2024 23:43
Frey attacca Spalletti: "Non può puntare il dito contro Jorginho, sbaglia comunicazione e gestione"
22 giugno 2024 15:44
Jorginho pronto a rinnovare con l'Arsenal. Il Procuratore del calciatore aveva aperto le porte alla Fiorentina per un possibile ingaggio.
30 aprile 2024 19:08
Agente di Jorginho: "Se la Fiorentina fa una squadra da champions, Jorginho potrebbe essere un obbiettivo"
18 aprile 2024 10:48
Ag. Jorginho: "Se la Fiorentina ha un progetto per la Champions per noi è una possibilità"
16 aprile 2024 22:05
Fuga italiana, sei calciatori lasciano la Nazionale dopo il fallimento Mondiale. Resta Biraghi
27 marzo 2022 00:15
Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"
13 giugno 2021 15:54
La Fiorentina vuole Jorgihno? parla il suo agente: "Vuole tornare in Italia e giocare in serie A"
29 maggio 2021 18:38
Radio Bruno, Jorginho è il grande obiettivo della Fiorentina, Gattuso lo vuole a centrocampo
28 maggio 2021 20:00
Sentite l'agente di Montolivo: "Se in nazionale deve giocare questo Jorginho, molto meglio Riccardo"
10 settembre 2018 10:27
Ag.Jorginho polemico: "Con il Napoli danno tutti il 110%. Fiorentina sembrava City"
03 maggio 2018 11:53
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