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Notizie Jorginho Fiorentina

Il retroscena dall'Inghilterra: "La Fiorentina ha provato a riportare Jorginho in Italia"

05 febbraio 2025 17:45

Jorginho: "Preso gol evitabile ma con orgoglio e organizzazione abbiamo recuperato"

24 giugno 2024 23:43

Frey attacca Spalletti: "Non può puntare il dito contro Jorginho, sbaglia comunicazione e gestione"

22 giugno 2024 15:44

Jorginho pronto a rinnovare con l'Arsenal. Il Procuratore del calciatore aveva aperto le porte alla Fiorentina per un possibile ingaggio.

30 aprile 2024 19:08

Agente di Jorginho: "Se la Fiorentina fa una squadra da champions, Jorginho potrebbe essere un obbiettivo"

18 aprile 2024 10:48

Ag. Jorginho: "Se la Fiorentina ha un progetto per la Champions per noi è una possibilità"

16 aprile 2024 22:05

Fuga italiana, sei calciatori lasciano la Nazionale dopo il fallimento Mondiale. Resta Biraghi

27 marzo 2022 00:15

Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"

13 giugno 2021 15:54

La Fiorentina vuole Jorgihno? parla il suo agente: "Vuole tornare in Italia e giocare in serie A"

29 maggio 2021 18:38

Radio Bruno, Jorginho è il grande obiettivo della Fiorentina, Gattuso lo vuole a centrocampo

28 maggio 2021 20:00

Sentite l'agente di Montolivo: "Se in nazionale deve giocare questo Jorginho, molto meglio Riccardo"

10 settembre 2018 10:27

Ag.Jorginho polemico: "Con il Napoli danno tutti il 110%. Fiorentina sembrava City"

03 maggio 2018 11:53

Ventura non convoca Jorginho? Il Brasile sfrutta l'occasione, il regista del Napoli giocherà nei verdeoro

28 ottobre 2017 15:20

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