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Agente di Jorginho: "Se la Fiorentina fa una squadra da champions, Jorginho potrebbe essere un obbiettivo"

Jorginho non è un sogno impossibile per la Fiorentina basta fare una squadra da Champions

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2024 10:48
Agente di Jorginho: "Se la Fiorentina fa una squadra da champions, Jorginho potrebbe essere un obbiettivo" -
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L'agente di Jorginho Joao Santos a tvplay ha parlato anche della Fiorentina, rispondendo ad una domanda in merito: "Bisogna capire se la Fiorentina pensa a lui, se la società viola fa una squadra con un progetto da Champions e ci contatta, per noi non ci sarebbero problemi"

https://www.labaroviola.com/curva-fiesole-lancia-lappello-dare-il-massimo-anche-per-chi-ha-preferito-il-divano/249545/

 

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