Agente di Jorginho: "Se la Fiorentina fa una squadra da champions, Jorginho potrebbe essere un obbiettivo"
Jorginho non è un sogno impossibile per la Fiorentina basta fare una squadra da Champions
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2024 10:48
L'agente di Jorginho Joao Santos a tvplay ha parlato anche della Fiorentina, rispondendo ad una domanda in merito: "Bisogna capire se la Fiorentina pensa a lui, se la società viola fa una squadra con un progetto da Champions e ci contatta, per noi non ci sarebbero problemi"
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