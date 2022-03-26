Fuga italiana, sei calciatori lasciano la Nazionale dopo il fallimento Mondiale. Resta Biraghi

Sei calciatori lasciano l'Italia in vista dell'amichevole contro la Turchia. La FIGC chiarisce: "Alternanza prevista

La notizia trapelava da giorni, ma adesso è ufficiale. Sei giocatori lasciano la Nazionale dopo l'eliminazione dai mondiali di Qatar2022 contro la Macedonia del Nord. Ad annunciarlo è la FIGC. I sei giocatori sono: Verratti, Berardi, Mancini, Immobile, Insigne e Jorginho. La Federazione ha giustificato la loro assenza: "Assenza nell'ambito di un'alternanza prevista in vista dell'amichevole contro la Turchia". Il capitano Biraghi, invece, rimarrà con il gruppo squadra e prenderà parte alla partita di martedì. La Fiorentina dovrà attendere ancora un po' il suo capitano

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