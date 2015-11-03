Notizie Verratti Fiorentina

Verratti out per i playoff della Nazionale: occasione per Fagioli, può tornare nei piani di Gattuso?
11 marzo 2026 18:22
TMW anticipa: "Gattuso escluderebbe Fagioli dai convocati, al suo posto verrà chiamato Verratti"
06 marzo 2026 14:19
Amrabat vuole l'Atletico. Dalla Spagna: Simeone sonda nomi top come Verratti e Kessié
23 giugno 2023 19:32
Fratello Amrabat: "Sarebbe adatto al Psg al fianco di Verratti, Al-Khelaifi agisca immediatamente"
12 dicembre 2022 11:55
Errore di Verratti, papera di Donnarumma: questa Italia è un disastro. Austria ci batte 2-0
20 novembre 2022 22:44
La rivelazione su Report: "Verratti chiuso in una stanza da qatarioti e costretto a dire certe parole"
15 novembre 2022 22:56
Fuga italiana, sei calciatori lasciano la Nazionale dopo il fallimento Mondiale. Resta Biraghi
27 marzo 2022 00:15
Verratti tira le orecchie a certi tifosi: "Non serve a nulla insultare, siamo persone come tutti voi"
26 marzo 2022 19:59
Guerini: "Fiorentina, l'inizio di una nuova era. La scelta di Italiano frutto di un progetto logico"
03 settembre 2021 15:03
Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"
13 giugno 2021 15:54
Europeo, il centrocampo è deciso: Castrovilli-Pessina per un posto
25 marzo 2021 14:02
Mancini: "Siamo sul binario giusto, squadra compatta e tecnica. Tonali? Non è Verratti"
15 novembre 2019 23:24
Sconcerti sulla Nazionale:"Siamo in crescita continua. Chiesa ieri era spento, a sinistra dà il meglio. Verratti.."
18 novembre 2018 18:47
Verratti, fermato alle 3 di notte con troppo alcol nel sangue. Rischia sospensione della patente
02 novembre 2018 17:42
Insigne: "Ventura mi ha detto di entrare e di giocare a centrocampo al posto di Verratti. Ho detto si"
11 novembre 2017 12:48
Tuttosport: la 10 della Juve a Bernardeschi o Verratti
14 aprile 2017 17:45
"Preso dalla Fiorentina" ma poi clamorosamente salta tutto. I migliori undici non più acquistati dai viola
02 novembre 2016 19:45
Montella: "Quando ero alla Fiorentina avevamo preso Verratti, poi..."
29 ottobre 2016 23:34
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