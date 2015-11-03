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Notizie Verratti Fiorentina

Verratti out per i playoff della Nazionale: occasione per Fagioli, può tornare nei piani di Gattuso?

11 marzo 2026 18:22

TMW anticipa: "Gattuso escluderebbe Fagioli dai convocati, al suo posto verrà chiamato Verratti"

06 marzo 2026 14:19

Amrabat vuole l'Atletico. Dalla Spagna: Simeone sonda nomi top come Verratti e Kessié

23 giugno 2023 19:32

Fratello Amrabat: "Sarebbe adatto al Psg al fianco di Verratti, Al-Khelaifi agisca immediatamente"

12 dicembre 2022 11:55

Errore di Verratti, papera di Donnarumma: questa Italia è un disastro. Austria ci batte 2-0

20 novembre 2022 22:44

La rivelazione su Report: "Verratti chiuso in una stanza da qatarioti e costretto a dire certe parole"

15 novembre 2022 22:56

Fuga italiana, sei calciatori lasciano la Nazionale dopo il fallimento Mondiale. Resta Biraghi

27 marzo 2022 00:15

Verratti tira le orecchie a certi tifosi: "Non serve a nulla insultare, siamo persone come tutti voi"

26 marzo 2022 19:59

Guerini: "Fiorentina, l'inizio di una nuova era. La scelta di Italiano frutto di un progetto logico"

03 settembre 2021 15:03

Jorginho: "L'Italia non perderà mai umiltà e fame. Ricorda il mio Chelsea, stessa voglia di vincere"

13 giugno 2021 15:54

Europeo, il centrocampo è deciso: Castrovilli-Pessina per un posto

25 marzo 2021 14:02

Mancini: "Siamo sul binario giusto, squadra compatta e tecnica. Tonali? Non è Verratti"

15 novembre 2019 23:24

Sconcerti sulla Nazionale:"Siamo in crescita continua. Chiesa ieri era spento, a sinistra dà il meglio. Verratti.."

18 novembre 2018 18:47

Verratti, fermato alle 3 di notte con troppo alcol nel sangue. Rischia sospensione della patente

02 novembre 2018 17:42

Insigne: "Ventura mi ha detto di entrare e di giocare a centrocampo al posto di Verratti. Ho detto si"

11 novembre 2017 12:48

Tuttosport: la 10 della Juve a Bernardeschi o Verratti

14 aprile 2017 17:45

"Preso dalla Fiorentina" ma poi clamorosamente salta tutto. I migliori undici non più acquistati dai viola

02 novembre 2016 19:45

Montella: "Quando ero alla Fiorentina avevamo preso Verratti, poi..."

29 ottobre 2016 23:34

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