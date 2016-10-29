Montella: "Quando ero alla Fiorentina avevamo preso Verratti, poi..."

Montella svela un curioso retroscena su Verratti e la Fiorentina

Vincenzo Montella non si sbilancia sui piani di mercato del Milan e sulle chance di arrivare a Marco Verratti, ma ha ammesso di aver cercato di portarlo alla Fiorentina quattro anni fa. «È prematuro parlare di mercato. Nel mio primo anno alla Fiorentina siamo stati a un passo dal prenderlo, avevamo pattuito le cifre, poi il Psg ha fatto l'offerta migliore - ha ricordato l'allenatore rossonero alla vigilia della sfida con il Pescara, la squadra che ha lanciato il centrocampista -. All'epoca era il mio primo obiettivo, ci avevo messo qualcosa anche io ma non bastò...Verratti è il migliore nel suo ruolo? Ce ne sono anche altri, anche nello stesso Paris Saint Germain».