Verratti tira le orecchie a certi tifosi: "Non serve a nulla insultare, siamo persone come tutti voi"

L'Italia ha perso contro la Macedonia ed è stata eliminata dal prossimo mondiale in Qatar, questo il post di Marco Verratti

Marco Verratti, attraverso il proprio account Instagram, ha esternato la cocente delusione che ancora duole dopo l’eliminazione patita dall’Italia per mano della Macedonia del Nord. Il centrocampista, dopo aver messo nero su bianco le sensazioni provate, ha risposto in maniera molto educata alle offese ricevute:

“Quando si vince è facile ringraziare tutti. Io lo voglio fare oggi dopo un’eliminazione che ci priverà della competizione la più bella ed emozionante per noi giocatori ma soprattutto per tutti i tifosi italiani nel mondo. Volevo ringraziare tutti, staff, giocatori e tutte le persone che lavorano con passione ed entusiasmo nella nazionale.

Purtroppo La vita così come il calcio non va sempre di pari passo con le aspettative, obiettivi o sogni che ognuno di noi ha. La delusione adesso è grande ma abbiamo già dimostrato che con il lavoro, la passione e il cuore tutto è possibile. Quindi nella vita o nel calcio che sia dopo una grande vittoria come quest’estate o dopo una grande sconfitta si deve continuare sempre a lottare. Il calcio è la nostra passione e sono sicuro che continueremo a dare il massimo per toglierci ancora delle soddisfazioni tutti insieme

Ultima cosa: non penso che il miglior modo sia di insultare tutti perché ognuno di noi ha dato il massimo (purtroppo non è bastato ). Soprattutto i più giovani lasciateli tranquilli (se proprio volete insultate noi più “grandi”), perché a volte ci si dimentica che siamo persone come tutte voi, persone normalissime e che le emozioni più grandi le ritroviamo nelle piccole cose“. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito.

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