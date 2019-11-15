Mancini: "Siamo sul binario giusto, squadra compatta e tecnica. Tonali? Non è Verratti"

Dopo il successo contro la Bosnia ai microfoni Rai parla il ct Roberto Mancini: "Il record di vittorie? Ci fa piacere. Abbiamo giocato bene, mettendoci subito sul binario giusto. I ragazzi sono stati...

Dopo il successo contro la Bosnia ai microfoni Rai parla il ct Roberto Mancini: "Il record di vittorie? Ci fa piacere. Abbiamo giocato bene, mettendoci subito sul binario giusto. I ragazzi sono stati bravi in tutto il percorso, anche dal punto di vista tecnico. Stasera hanno giocato bene tutti, altrimenti non vinci 3-0. Tonali? E' andato bene, non è Verratti, ma ha caratteristiche simili. Belotti? Bene se lui e Immobile continuano a segnare. Un difetto? Negli ultimi 15 minuti abbiamo difeso troppo bassi".