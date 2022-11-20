Errore di Verratti, papera di Donnarumma: questa Italia è un disastro. Austria ci batte 2-0

Nel giorno dell'inizio dei mondiali, la nazionale italiana di calcio gioca e perde un'inutile amichevole contro l'Austria

Era francamente difficile immaginare uno scenario peggiore. Nel giorno in cui inizia il Mondiale l'Italia scende in campo, ma per un test amichevole. E lo perde anche nel peggiore dei modi. Fosse un incubo ci sarebbe da svegliarsi in fretta ma purtroppo non lo è. E' il segno dei tempi. Una pagina da cancellare in fretta frutto anche di esperimenti che questa volta non hanno prodotto i risultati sperati. A Vienna l'Austria ha battuto 2-0 i ragazzi di Mancini che questa volta sono crollati. Piegati da una squadra più fisica, più tonica, che ha coperto meglio gli spazi. Il 3-4-3 che aveva mostrato scricchiolii già nel secondo tempo di Tirana stasera è stato bocciato già dopo 45 minuti. E' modulo da mettere in ghiaccio, forse definitivamente. A favore del 3-5-2 o del 4-3-3, due schieramenti che hanno dato ben altre garanzie. Anche stasera.

La partita è scivolata via a senso unico, segnata già al sesto minuto dall'errore di Verratti che ha spalancato la porta a Xaver Schlager, l'autore del gol dell'1-0. Pochi minuti dopo poteva accadere la stessa cosa: altra palla persa da Verratti, altro uno contro uno con Donnarumma, ma in questa circostanza Seiwald s'è mostrato impreciso. Le prime di una lunga serie di occasioni: sei tiri dell'Austria nei primi 15 minuti, un palo alla mezz'ora e poco dopo la rete del raddoppio. Il 2-0 è un tiro potente ma centrale di Alaba, una conclusione su cui Donnarumma si muove in ritardo, quando il pallone è ormai passato sopra la sua testa.

Malissimo gli azzurri nei primi 45 minuti. Un po' meglio nella ripresa, quando Mancini ne cambia quattro. In campo Scalvini, Zaniolo, Chiesa e Pessina e passaggio al 3-5-2/4-3-3. Con Dimarco come variabile per il cambio di modulo a seconda della fase di gioco. Proprio il laterale dell'Inter è stato l'unico a salvarsi tra i calciatori partiti dall'inizio, a non consegnarsi agli austriaci. Nella ripresa i subentrati hanno avuto tre opportunità per riaprire la partita ma anche l'Austria a più riprese ha sfiorato il 3-0. I padroni di casa hanno vinto e l'ha fatto meritatamente. L'Italia torna a casa nel peggiore dei modi: aveva iniziato il 2022 aperto nel peggiore dei modi, forse l'ha chiuso anche peggio. Lo riporta TMW

BALLANDO CON LE STELLE IL MOTIVO DEL GIORNO DELLA VERGOGNA

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