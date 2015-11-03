Notizie Austria Fiorentina

Dzeko: "Siamo stanchi, ma dobbiamo pensare alla gara con l'Austria dove non possiamo sbagliare"
07 settembre 2025 15:25
EURO 2024: La Turchia supera l'Austria, l'aeroplanino vola ai quarti, sfiderà l'Olanda
02 luglio 2024 23:23
Confermato ritiro al Viola Park: in ballo un ritorno a New York o una fase in Austria
22 marzo 2023 09:24
Mancini: "Ci è mancato solo il gol, nel secondo tempo ho visto la solita Italia. Non pronti al 3-4-3"
20 novembre 2022 22:55
Errore di Verratti, papera di Donnarumma: questa Italia è un disastro. Austria ci batte 2-0
20 novembre 2022 22:44
La triste amichevole dell'Italia, contro l'Austria non ci saranno nè Var nè Goal Line Technology
20 novembre 2022 13:29
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