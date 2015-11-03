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Notizie Austria Fiorentina

Dzeko: "Siamo stanchi, ma dobbiamo pensare alla gara con l'Austria dove non possiamo sbagliare"

07 settembre 2025 15:25

EURO 2024: La Turchia supera l'Austria, l'aeroplanino vola ai quarti, sfiderà l'Olanda

02 luglio 2024 23:23

Confermato ritiro al Viola Park: in ballo un ritorno a New York o una fase in Austria

22 marzo 2023 09:24

Mancini: "Ci è mancato solo il gol, nel secondo tempo ho visto la solita Italia. Non pronti al 3-4-3"

20 novembre 2022 22:55

Errore di Verratti, papera di Donnarumma: questa Italia è un disastro. Austria ci batte 2-0

20 novembre 2022 22:44

La triste amichevole dell'Italia, contro l'Austria non ci saranno nè Var nè Goal Line Technology

20 novembre 2022 13:29

Fiorentina in Austria dal 27 luglio al 1° agosto: amichevole con Galatasaray, Qatar e Betis

14 luglio 2022 07:51

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