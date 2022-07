Fiorentina in Austria dal 27 luglio al 1° agosto: amichevole con Galatasaray, Qatar e Betis

La squadra rientrerà a Firenze il 24 luglio, il 27 partirà per Innsbruck e ci resterà fino al 1 agosto per la fase uno della mini tournée austriaca: sabato 30 luglio (ore 19, Tivoli-Neu Stadion) match contro il Galatasaray per il primo degli impegni internazionali.Non è probabilmente casuale l’intreccio con l’interesse del Galatasaray per Nastasic, sul conto del quale sono state chieste garanzie fisiche dopo gli infortuni che hanno complicato la scorsa stagione: potrebbe essere dunque quella l’occasione per mettere in vetrina il difensore serbo, unendo la funzionalità dell’impegno alle strategie di mercato. Ulteriore salto di qualità tre giorni dopo a Salisburgo: il 3 agosto i viola sfideranno la nazionale del Qatar all’interno dell’Untersberg Arena di Grodig, test si suppone ancora più impegnativo contro una delle selezioni che parteciperà al prossimo Mondiale. Da Salisburgo la squadra viola si trasferirà in Spagna per incontrare il Betis Siviglia (sabato 6 agosto, ore 21, stadio Benito Villamarin), ultima delle partite in programma prima del rientro in Italia. Otto giorni dopo a Firenze ci sarà la Cremonese, l’antipasto delle 7 partite che i viola giocheranno in tre settimane. Lo scrive La Nazione.

