Casini: “Viola Park? Commisso ha investito 105 milioni, importante per la crescita del club”

I lavori al Viola Park proseguono, anche se rispetto alla tabella di marcia imposta da Commisso qualche mese fa, per l’inaugurazione ci sarà da attendere qualche settimana in più del previsto. Non per volontà della Fiorentina e neanche del Comune di Bagno a Ripoli che lo ospita.Il Sindaco Francesco Casini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Italia 7 proprio sul Viola Park che sta sorgendo. L’obiettivo è renderlo uno dei centri d’allenamento più belli e funzionali d’Europa. Diventerà in breve tempo un fiore all’occhiello di tutta la città metropolitana.

«Il presidente Commisso ha previsto un budget importante: si parla di 105 milioni. Si tratta con tale infrastruttura di un passaggio decisivo per la crescita del club, perché la Fiorentina era uno dei pochi club di Serie A a non avere il centro sportivo. Adesso la società viola avrà una struttura che non è seconda neanche ai più grandi club della Premier League o al Real Madrid – ha proseguito Casini -. Questo è un elemento che deve essere apprezzato dai tifosi e io come Sindaco lo apprezzo altrettanto: è un investimento importante per il territorio, per il Comune di Bagno a Ripoli e per l’indotto». Lo scrive La Nazione.

