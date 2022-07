Bucciantini: “Fiorentina migliorata. Grande impatto di Jovic. Gollini se la giocherà con Terracciano”

L’opinionista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina dopo l’amichevole contro la Real Vicenza. Ecco le sue parole: “L’obiettivo di quest’anno è aggiungere qualità, che fa risparmiare energie, giocare meglio e segnare di più. La qualità espressa in velocità e intensità è l’essenza del calcio moderno. Con qualche gol subito in meno e qualche gol segnato in più i punti diventano 70, per arrivare a 87 ci vuole davvero qualcosa di enorme in più. Per me quello che viene come priorità è migliorare i numeri puri di mezzali ed esterni”.