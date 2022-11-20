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Mancini: "Ci è mancato solo il gol, nel secondo tempo ho visto la solita Italia. Non pronti al 3-4-3"

L'Italia ha perso contro l'Austria nell'ultima amichevole della stagione, le parole del commissario tecnico Roberto Mancini

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2022 22:55
Mancini: "Ci è mancato solo il gol, nel secondo tempo ho visto la solita Italia. Non pronti al 3-4-3" -
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Mancini: "Ci è mancato solo il gol, nel secondo tempo ho visto la solita Italia. Non pronti al 3-4-3"

Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta per 2-0 contro l'Austria: "Meglio nel secondo tempo, nel primo avevamo avuto la palla gol e dovevamo segnare. Dopo abbiamo sofferto, facendo tanti errori tecnici. Nel secondo ci è mancato solo il gol".

Che risposte ha ricevuto dai nuovi?
“Ci sono giocatori che vengono da periodi nel quale non giocano, è un peccato aver chiuso l'anno con una sconfitta".

Com'è andata col 3-4-3?
"Non è andato benissimo, abbiamo fatto poco pressing con gli attaccanti concedendo troppi spazi. La squadra era troppo lunga, abbiamo fatto male e questo ci ha un po’ penalizzato mentre nel secondo tempo ho visto una ottima squadra. Siamo stati sfortunati e un po’ imprecisi". Lo riporta TMW

LE PAROLE DI NICO GONZALEZ

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