Mancini: "Ci è mancato solo il gol, nel secondo tempo ho visto la solita Italia. Non pronti al 3-4-3"

L'Italia ha perso contro l'Austria nell'ultima amichevole della stagione, le parole del commissario tecnico Roberto Mancini

Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la sconfitta per 2-0 contro l'Austria: "Meglio nel secondo tempo, nel primo avevamo avuto la palla gol e dovevamo segnare. Dopo abbiamo sofferto, facendo tanti errori tecnici. Nel secondo ci è mancato solo il gol".

Che risposte ha ricevuto dai nuovi?

“Ci sono giocatori che vengono da periodi nel quale non giocano, è un peccato aver chiuso l'anno con una sconfitta".

Com'è andata col 3-4-3?

"Non è andato benissimo, abbiamo fatto poco pressing con gli attaccanti concedendo troppi spazi. La squadra era troppo lunga, abbiamo fatto male e questo ci ha un po’ penalizzato mentre nel secondo tempo ho visto una ottima squadra. Siamo stati sfortunati e un po’ imprecisi". Lo riporta TMW

LE PAROLE DI NICO GONZALEZ

https://www.labaroviola.com/parla-nico-gonzalez-penso-che-devo-continuare-con-la-fiorentina-vediamo-come-continuo/193128/