Rangnick ridicolizza il Milan: "Non sono in grado di essere chiari, non si può trovare un accordo così"

Il selezionatore austriaco ha detto in conferenza perchè ha rifiutato il Milan

Il selezionatore della nazionale austriaca, Ralf Rangnick, finito da tempo nei radar del Milan come potenziale uomo svolta per l'organigramma societario, ha voluto fare il punto della situazione in conferenza stampa riguardo alle trattative naufragate con la proprietà di Gerry Cardinale, spiegando: "Abbiamo avuto dei contatti e dei confronti circa tre settimane fa. Fin dal primo momento ho preteso che la situazione venisse definita prima del via della Coppa del Mondo, per tutelare me stesso, il gruppo e i vertici federali. Purtroppo, questo presupposto di trasparenza è venuto a mancare".

Archiviati definitivamente i discorsi con il club milanista, il tecnico ha poi svelato i suoi piani futuri: "Ho prolungato il mio matrimonio con la Federcalcio austriaca fino al 2027, con un'opzione di rinnovo automatico per il 2028 se riusciremo a centrare il pass per i prossimi Europei".