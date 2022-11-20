La triste amichevole dell'Italia, contro l'Austria non ci saranno nè Var nè Goal Line Technology

Sarà una partita triste quella dell'Italia nel giorno dell'inizio dei mondiali, non ci sarà nemmeno la tecnologia

Come già accaduto per l'amichevole di Tirana, anche per questa sera le Italia e Austria si sono accordate per effettuare quattro slot a tempo anziché i consueti tre per le sostituzioni. Inoltre a Vienna non ci saranno né Var né la Goal Line Technology. L'amichevole di stasera sarà preceduta da un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex calciatore Gerhard Rodax, tragicamente scomparso in un incidente lo scorso mercoledì. Rodax ha collezionato 20 presenze con la maglia della Nazionale austriaca disputando la fase finale dei Mondiali di Italia '90, dove realizzò anche una rete contro gli Stati Uniti. Lo riporta TMW

BURDISSO VOLA IN QATAR

https://www.labaroviola.com/burdisso-volera-in-qatar-per-il-mondiale-sotto-osservazione-i-giocatori-della-fiorentina-ma-non-solo/193197/