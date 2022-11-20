Burdisso volerà in Qatar per il Mondiale: sotto osservazione i giocatori della Fiorentina ma non solo 

Burdisso sarà tra coloro che voleranno per 10 giorni in Qatar

Ci sarà tutto il calcio che conta, una carrellata di procuratori e talent scout da tutto il mondo. Quale miglior occasione infatti per avviare contatti, coltivare rapporti e soprattutto provare a scovare il giocatore giusto con cui rinforzarsi.

Il direttore tecnico della Fiorentina Nicolas Burdisso è in partenza per Doha, Qatar, una missione Mondiale da una decina di giorni di aggiornamento sul panorama internazionale da effettuarsi soprattutto nella prima fase del torneo, ma anche l'occasione buona per seguire da vicino il cammino dei viola impegnati con le rispettive nazionali. Sfruttando le relative distanze tra gli stadi che ospiteranno le varie partite, il dirigente viola avrà modo di seguire una serie di sfide utili a farsi un'idea del mercato attuale, appunti sparsi da tenere di conto nel corso del pros- simo mercato invernale in cui la Fiorentina sarà in cerca di rinforzi.

Un occhio sui profili più giovani, con la classe 2003 che richiama molte attenzioni viste le tante presenze di livello, ma anche su come si comporteranno gli uomini di Italiano, seppure nella sua Argentina Burdisso non potrà vedere Nico Gonzalez. Lo scrive il Corriere Fiorentino.