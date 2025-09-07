Dzeko: "Siamo stanchi, ma dobbiamo pensare alla gara con l'Austria dove non possiamo sbagliare"

L'attaccante bosniaco della Fiorentina ha detto il suo pensiero dopo la vittoria su San Marino per 6-0 dove ha segnato 2 gol

L'attaccante bosniaco della Fiorentina Edin Dzeko ha commentato il successo dei suoi contro San Marino in cui ha siglato una doppietta: "Per noi queste partite sono le più dure anche se sulla carta sarebbero le più facili, proprio perché bisogna partire forte e bisogna avere tanta concentrazione per 90 minuti. Abbiamo segnato subito e poi siamo riusciti a chiuderla con il secondo gol che ho fatto."

Prosegue: "Siamo molto stanchi, ma dobbiamo tenere duro e pensare all'Austria che è un avversario difficile. Ci aspettiamo lo stadio pieno e vogliamo sentire il peso del pubblico, oggi abbiamo segnato molto e nessuno si è infortunato, è il momento di fare il nostro meglio perché 4 vittorie su 4 ci danno fiducia."