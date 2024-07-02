EURO 2024: La Turchia supera l'Austria, l'aeroplanino vola ai quarti, sfiderà l'Olanda

Partita combattuta con l'Austria terminata sul risultato di 2-1 per i turchi, la doppietta di Demiral spinge avanti gli uomini di Montella

Anche l’ultima casella dei quarti di finale di Euro 2024 adesso si è riempita. L’ultima coppia che si affronterà per il passaggio del turno successivo della competizione sarà quella formata da Olanda e Turchia, con quest’ultima qualificatasi dopo aver battuto l’Austria per 2-1. È Demiral il re della notte europea, che con una doppietta ha regalato a Montella una qualificazione importante, anche al netto di assenze come quella di Calhanoglu. Finisce il percorso di Rangnick, nonostante la determinazione mostrata dagli austriaci.

La partita si apre subito con il gol di Demiral che su calcio d’angolo riesce a spiazzare il portiere avversario per dimostrare le ambizioni dei turchi. Nonostante lo svantaggio subito, l’Austria ha provato a rimettersi in gioco, tanto da andare vicino al pareggio in un paio di occasioni di Baumgartner e Arnautovic a cavallo tra primo e secondo tempo. Al 59′ Demiral svetta nuovamente su calcio d’angolo propiziato da Arda Guler e porta la Turchia in vantaggio sul 2-0, riapre i giochi Gregoritsch che poco dopo l’ingresso in campo accende le speranze di Rangnick di una possibile rimonta, fallita anche per mano di un Gunok impeccabile. A pochi secondi dal fischio finale, infatti, è proprio il portiere turco a sventare il pericolo dei supplementari, con una parata d’istinto sul colpo di testa di Baumgartner.

Si conclude così il tabellone dei quarti di Euro 2024, così come termina il percorso di Rangnick che però può ritenersi soddisfatto del carattere e del coraggio dimostrato dalla propria squadra.

Lo riporta footballnews24.it

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