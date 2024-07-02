A Firenze si cerca il centravanti, l'Argentina alle Olimpiadi affida a Beltran le chiavi dell'attacco

Scelte fatte per la Nazionale Argentina in vista delle Olimpiadi di Parigi. Mascherano come previsto ha deciso di convocare Lucas Beltran

Il media argentino Diario Olé sul suo profilo X ha anticipato la lista dei convocati della Nazionale Argentina per i Giochi Olimpici di Parigi. L'Albiceleste è una delle favorite alla medaglia d'oro e il CT Mascherano in attacco ha deciso di puntare sulla coppia composta da Julian Alvarez del Manchester City e Lucas Beltran della Fiorentina. In tutto saranno 4 i campioni del mondo in carica a disposizione del tecnico ex Barcellona.

LA LISTA DI MASCHERANO

Portieri: Gerónimo Rulli (Ajax) e Leandro Brey (Boca).

Difensori: Bruno Amione (Santos Laguna), Marcos Di Césare (Racing), Nicolás Otamendi (Benfica), Gonzalo Luján (San Lorenzo), Joaquín García (Vélez) e Julio Soler (Lanús).

Centrocampisti: Santiago Hezze (Olympiacos), Cristian Medina (Boca), Ezequiel Fernández (Boca), Kevin Zenon (Boca), Claudio Echeverri (River) e Thiago Almada (Botafogo).

Attaccanti: Luciano Gondou (Argentinos), Julián Álvarez (Manchester City), Giuliano Simoene (Atlético Madrid) e Lucas Beltrán (Fiorentina).

Corvino furioso con Spalletti: “Conte con gente che giocava al contrario fece vedere cose diverse”

https://www.labaroviola.com/corvino-furioso-con-spalletti-conte-con-gente-che-giocava-al-contrario-fece-vedere-cose-diverse/259346/