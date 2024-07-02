Corvino furioso con Spalletti: "Conte con gente che giocava al contrario fece vedere cose diverse"

L'ex DS viola, che ha sempre puntato tanto sui talenti stranieri, reagisce alle accuse di essere uno delle "cause" del fallimento azzurro

Dopo la conferenza stampa di Spalletti, Pantaleo Corvino, 74 anni, 49 da dirigente sportivo, era fuori di sé dalla rabbia:

"In tutte le trasmissioni mettono in evidenza il risultato della nostra Primavera, gli undici stranieri, come se fossimo il male assoluto, l’origine del fallimento della Nazionale. Ma stiamo scherzando? Io l’untore? Questa demonizzazione del Lecce è un insulto all’intelligenza. Corvino non è il problema, io mi considero una soluzione. In altri tempi, quand’ero a Casarano, tirai fuori Miccoli, a Lecce Pellé, a Firenze Chiesa. Casarano campione d’Italia Berretti. Lecce sette titoli, Fiorentina, cinque. Certo, puoi pure aggiungere Vucinic, Ledesma, Vlahovic. Sono in questo mondo da quasi 50 anni, 700 partite in A, forse qualcosa avrò capito, che dici? Se il meccanismo non funziona è sempre utile guardarsi dentro, non attorno. Io sono partito dalla terza categoria.

Poi un passaggio sibillino su Spalletti:

"Lui ha parlato di mancanza di intensità. Ma l’intensità alla squadra chi la deve dare? Sei anni fa Conte, che aveva anche gente che giocava al contrario, ci mostrò qualcosa di diverso"

Lo riporta corrieredellosport.it

Bucchioni sul mercato: “La Fiorentina continua a trattare Zaniolo. Su Vranckx niente di vero”

https://www.labaroviola.com/bucchioni-sul-mercato-la-fiorentina-continua-a-trattare-zaniolo-su-vranckx-niente-di-vero/259334/