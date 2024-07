Bucchioni sul mercato: “La Fiorentina continua a trattare Zaniolo. Su Vranckx niente di vero”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno per fare il punto sul mercato della Fiorentina con gli ultimi nomi accostati. Ecco le sue parole:

“Kean? Ho visto una cosa bella oggi cioè che è già ad allenarsi prima della preparazione, duramente. Questo ragazzo viene a Firenze per voltare pagina e fare vedere al mondo che è il giocatore che può diventare il numero 9 della Nazionale italiana e dimostrare quello che tutti si aspettavano da lui.

I nomi per il centrocampo? Io ho letto il nome di Vranckx e molti dicevano che era vicino, quasi alla firma. Non c’è niente di vero, è un giocatore che è stato offerto 15 giorni fa. In ogni caso 1 o 2 centrocampisti andranno fatti in vista della preparazione.

Zaniolo? Era un’altra suggestione dopo Kean. La domanda è, lo può prendere la Fiorentina? Non lo so, ieri lo davano all’Atalanta ma se la Fiorentina continua a trattarlo vuol dire che non è chiusa la trattativa. Se questi giocatori li vuole Palladino, io sono tranquillo. Sarei più preoccupato se in panchina ci fosse uno che deve lavorare tra due guanciali, invece meglio che ci sia un po’ di fuoco anche perchè qualche macchietta dal punto di vista comportamentale sia per Kean che per Zaniolo c’è stata nel passato.”

ZANIOLO ALL’ATALANTA E’ FATTA? NO, IL GALATASARAY FERMO SULLE SUE RICHIESTE