La Nazione scrive: "Audero piace e vale 6 milioni. La Fiorentina pensa allo scambio con Christensen"

Il calciomercato della Sampdoria decollerà solo dopo la cessione di Emil Audero, portiere classe ’97 destinato a lasciare Genova. Il giocatore piace a diversi club di Serie A, fra i quali la Fiorentin...

Il calciomercato della Sampdoria decollerà solo dopo la cessione di Emil Audero, portiere classe ’97 destinato a lasciare Genova. Il giocatore piace a diversi club di Serie A, fra i quali la Fiorentina, che starebbe valutando alcune soluzioni fra i pali. Ecco allora che l’italo-indonesiano potrebbe diventare una pista percorribile dai viola: il giocatore, secondo La Nazione, è valutato circa 5/6 milioni di euro, cifra che i gigliati vorrebbero ridurre inserendo nella trattativa il prestito di Oliver Christensen, portiere classe ’99. Vedremo se queste voci troveranno conferma e se la trattativa prenderà effettivamente quota. Lo riporta Samp News24.

LE PAROLE DI ENZO BUCCHIONI

https://www.labaroviola.com/bucchioni-sul-mercato-la-fiorentina-continua-a-trattare-zaniolo-su-vranckx-niente-di-vero/259334/