TMW smentisce: "Zaniolo non è a Bergamo per chiudere con l'Atalanta. Trattativa ancora in stand-by"

Il Galatasaray non ha ancora aperto al prestito proposto dall'Atalanta, la trattativa è ancora in stand-by. Fiorentina in secondo piano

L'Atalanta fa sul serio per Nicolò Zaniolo, effettuando il sorpasso sulla Fiorentina, ora in secondo piano. Nelle ultime ore si è parlato della presenza dell'ex Roma a Bergamo, per cercare di chiudere con la Dea; invece, secondo quanto riporta TMW, la notizia non è confermata ed anzi si parlerebbe di una trattativa ancora in stand-by, poiché il Galatasaray e la squadra di Bergamo non riuscirebbero a venirsi incontro. I turchi hanno già fissato le condizioni: vogliono un prestito con obbligo di riscatto o una cessione a titolo definitivo fissata a 20 milioni, mentre la Dea continua a proporre un prestito oneroso di 5 milioni con diritto di riscatto. La formula sarebbe dunque quella che l'Atalanta propose al Milan per Charles De Ketelaere.

La Fiorentina resta in secondo piano, in quanto il club di Rocco Commisso offre meno dell'Atalanta, quindi 2 milioni di prestito più 14 di riscatto. I bergamaschi mantengono il vantaggio e attendono che il club turco dia il via libera all'operazione. Intanto ci sarebbe l'accordo di massima fra Zaniolo e l'Atalanta, con un leggero abbassamento dell'ingaggio (da 2,8 a 2,5 milioni di euro): si tratterebbe di un annuale con la possibilità di estensione a 4 anni nel caso in cui venga esercitata l'opzione di riscatto.

PEDULLÀ: “FIORENTINA SEMPRE IN CORSA PER ZANIOLO. LUCCHESI VERRÀ VALUTATO, NESSUNA TRATTATIVA PER COLPANI E BONDO”

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