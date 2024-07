Pedullà: “Fiorentina sempre in corsa per Zaniolo. Lucchesi verrà valutato, nessuna trattativa per Colpani e Bondo”

Come ad ogni sessione di calciomercato, è tempo di pillole di calciomercato sulla Fiorentina targato Alfredo Pedullà-Passione Fiorentina. Ogni martedì e venerdì a partire dalle 14.00 alle 15.30, l’esperto di calciomercato parlerà dei temi caldi in ottica mercato del club viola. Di seguito le sue parole:

LUCCA “Lo inserisco nei nomi non proponibili. E siamo già a una ventina. Non mi risulta che la Fiorentina abbia avviato dei contatti, che si sia informata e che abbia pre-avvertito l’Udinese. Lo scarterei assolutamente dalla lista. Valutazione? 10 più bonus, ma al momento non ha molto mercato”.

IKONÈ “La situazione è che in Qatae il mercato sta partendo adesso. Quindi gli interessi fino ad ora, erano rumors e dovranno essere standardizzati con l’apertura del mercato. Ikoné è nata quando l’abbiamo raccontata. Ci sono due club, l’Al Arabi ha manifestato un interesse più spiccato. La prima offerta, non so se è arrivata stamani, di 6-7 milioni più bonus. Ora non ha offerte in Europa e nessuno, in Europa, gli offrirà 3.5-4 milioni a stagione. Non so se è arrivata l’offerta o arriverà nelle prossime ore, ma la Fiorentina rifiuterà questa prima proposta. La Fiorentina lo lascerebbe andare a 10 più bonus”.

KAYODE “Secondo me se ne riparlerà più avanti. La prima offerta non è stata ritenuta congrua, se dovessero arrivare 20 più bonus per arrivare a 25, allora la Fiorentina potrebbe entrare nell’ordine dell’idea di poterlo cedere”.

BONAVENTURA “Le parole dell’agente confermano la nostra linea. Io non vedo una mancanza di rispetto perché, altrimenti, potremmo dire che la mancanza di rispetto potrebbe essere stata la forzatura di gennaio per andare alla Juve. È stata una scelta tecnica, mi sembra tutto normale. Fa parte del gioco. Lui già a gennaio aveva delle proposte arabe e ha delle soluzioni italiane, come il Monza. Bologna? Non lo so, vediamo. Il Como no, forse il Parma. A gennaio si mise di traverso Barone, Bonaventura sarebbe andato alla Juve come richiesta specifica di Allegri”.

LUCCHESI-BIANCO-FAVASULI “Ha delle richieste in Serie A, almeno due o tre. Ma al momento la Fiorentina non ha intenzione di privarsene. Esattamente come Bianco. Mentre Favasuli al Bari sta andando verso la definizione”.

NZOLA “Il Cagliari ha fatto dei sondaggi indiretti senza passare dalla Fiorentina. Potrebbe avere mercato in Arabia o in Qatar. Ma non ho novità, se arriva una proposta giusta verrà presa in considerazione”.

ZANIOLO “La Fiorentina non è fuori dai giochi e non lo sarà fino a che non andrà al traguardo. Non ho chiara in testa di un coinvolgimento di Amrabat, non ho notizie di questo tipo. Nel frattempo l’Atalanta ha mosso passi verso il desiderio del giocatore di essere allenato da Gasperini. L’Atalanta è stata in stretto contatto con il Galatasaray, ma lo è stata anche la Fiorentina. Oggi e domani saranno due giornate campali. Abbiamo il dovere di tenere la Fiorentina. L’Atalanta non ha mai messo l’obbligo, vuole fare un’operazione alla De Ketelaere: prestito con diritto di riscatto. Se la Fiorentina sorpasserà, non lo so. Ma non posso dirlo, non la teniamo fuori ma non è mai stata vicina alla conclusione”.

BONDO-COLPANI “Piace a Palladino, ma la Fiorentina non lo ha mai trattato. Stessa cosa Colpani. Quanto lo valuta il Monza? Una ventina di milioni. Così come Samardzic e Zaniolo. Lo consideriamo come quotazioni, non come interesse. Samardzic non è mai stato la prima scelta di nessuno. La stessa Colpani, è stato accostato a tante squadre ma non è la prima scelta

VRANCKX “Vediamo se il Crystal Palace affonderà. Ma io non mi sono mai permesso di dire che la Fiorentina è al traguardo”.

MERCATO “Avendo preso Kean, avendo Beltran e Sottil, hai anche Nico e devi snocciolare la questione Nzola. Penso che se tu dovessi prendere i soldi per Ikoné, mi aspetto che la Fiorentina faccia un esterno offensivo”.

CENTROCAMPO “Ci sono dei profili che piacciono, come Tessman. Ci sono dei profili che non sono mai stati trattati, come Blanco. Ci saranno nomi che usciranno, ma vedremo. Intanto l’importante era fare l’attaccante. Centrocampisti bravi ce ne sono tanti. Avendo solo Infantino, Bianco, Mandragora e avendo un problema Amrabat, risolvi la situazione col centrocampista marocchino e vai a fare due investimenti”.

VIDEO, KEAN SI ALLENA PER LA FIORENTINA GIÀ IN VACANZA. TIRI IN PORTA E SCATTI CON OSTACOLI