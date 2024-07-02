Video, Kean si allena per la Fiorentina già in vacanza. Tiri in porta e scatti con ostacoli

Moise Kean si sta preparando al meglio per la nuova avventura con la Fiorentina che inizierà dopo le visite mediche

Moise Kean ha postato un video tramite le proprie storie di Instagram in cui si allena con un preparatore atletico mettendo in mostra un invidiabile condizione fisica, l'attaccante promesso sposo della Fiorentina è attualmente in vacanza. Kean è atteso a Firenze per le visite mediche tra Giovedì e Venerdì l'ultimo passaggio prima di diventare definitivamente un giocatore viola, nel mentre Kean si prepara per iniziare al meglio la sua nuova avventura e fare subito una buona impressione a Palladino che lo cerca con forza da mesi

DI MARZIO SU BONAVENTURA

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