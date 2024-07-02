Di Marzio: "Bonaventura ha fatto sapere al suo agente di voler andare all'estero. Arabia, Qatar o MLS"

Si avvia alla tramonto la carriera di Bonaventura nel calcio che conta, il giocatore per il prossimo anno potrebbe andare all'estero

Giacomo Bonaventura dopo quattro stagioni ha lasciato la Fiorentina. Ora, dopo la scadenza del contratto coi viola, è svincolato e libero di firmare con una nuova squadra. Il centrocampista ha fatto a sapere al suo agente, Enzo Raiola, che la sua priorità è quella di andare all'estero per fare una nuova esperienza di vita. Si pensa a MLS, Arabia Saudita e Qatar. Il centrocampista classe '89, dopo la fine del suo contratto con la Fiorentina, è diventato una delle occasioni a costo zero sul mercato degli svincolati. Dopo tanti anni in Serie A, ora sente il richiamo di un'esperienza all'estero. Non è da escludere una parmanenzain Italia, nel caso in cui non ci siano possbilità diverse. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

DI MARZIO SU ZANIOLO

https://www.labaroviola.com/di-marzio-sentenzia-zaniolo-ha-scelto-latalanta-manca-laccordo-con-il-galatasaray/259257/