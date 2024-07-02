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Di Marzio: "Bonaventura ha fatto sapere al suo agente di voler andare all'estero. Arabia, Qatar o MLS"

Si avvia alla tramonto la carriera di Bonaventura nel calcio che conta, il giocatore per il prossimo anno potrebbe andare all'estero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2024 11:25
Di Marzio: "Bonaventura ha fatto sapere al suo agente di voler andare all'estero. Arabia, Qatar o MLS" -
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Bonaventura
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Giacomo Bonaventura dopo quattro stagioni ha lasciato la Fiorentina. Ora, dopo la scadenza del contratto coi viola, è svincolato e libero di firmare con una nuova squadra. Il centrocampista ha fatto a sapere al suo agente, Enzo Raiola, che la sua priorità è quella di andare all'estero per fare una nuova esperienza di vita. Si pensa a MLS, Arabia Saudita e Qatar. Il centrocampista classe '89, dopo la fine del suo contratto con la Fiorentina, è diventato una delle occasioni a costo zero sul mercato degli svincolati. Dopo tanti anni in Serie A, ora sente il richiamo di un'esperienza all'estero. Non è da escludere una parmanenzain Italia, nel caso in cui non ci siano possbilità diverse. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

DI MARZIO SU ZANIOLO

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