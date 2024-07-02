Di Marzio sentenzia: "Zaniolo ha scelto l'Atalanta, manca l'accordo con il Galatasaray"

Continua il duello di mercato tra Fiorentina e Atalanta per Zaniolo. Secondo Di Marzio la scelta è stata fatta

Continua la corsa a Nicolò Zaniolo, che ora vede un sorpasso dell'Atalanta. Il giocatore ha dato infatti priorità ai nerazzurri, che devono trovare l'accordo col Galatasaray. Nicolò Zaniolo ha scelto l'Atalanta, che già da qualche giorno sembrava in vantaggio. Il classe '99 ora aspetta che il club bergamasco trovi l'accordo per il trasferimento col Galatasaray. In ogni caso il giocatore ha scelto la destinazione, con la Fiorentina che rimane in seconda fila. Lo scrive Gianluca Di Marzio

LUCCA ALLA FIORENTINA? NO, FAKE NEWS

https://www.labaroviola.com/pedulla-rivela-nessun-fondamento-per-lucca-alla-fiorentina-non-ci-sono-margini-per-una-trattativa/259248/