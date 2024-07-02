Pedullà rivela: "Nessun fondamento per Lucca alla Fiorentina. Non ci sono margini per una trattativa"

Lorenzo Lucca non è nei piani della Fiorentina. Pedullà smentisce cosi tutte le voci che parlano di un interesse da parte del club viola

La Fiorentina ha preso Moise Kean, che nei prossimi giorni svolgerà le visite, e ora è alla ricerca di un esterno offensivo. Proprio per questo motivo non hanno fondamento le voci che vogliono i viola sulle tracce di Lorenzo Lucca, riscattato dall’Udinese diversi giorni fa. Non ci sono margini perché nasca una trattativa, Lucca resterà in Friuli oppure entrerà in altre operazioni. Lo scrive Alfredo Pedullà

IL CORRIERE DELLO SPORT PUNGE COMMISSO

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