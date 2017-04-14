Tuttosport: la 10 della Juve a Bernardeschi o Verratti
Secondo Tuttosport, la Juventus avrebbe deciso di offrire la maglia numero 10, rimasta libera dopo la partenza di Paul Pogba, ad uno tra Bernardeschi e Verratti. E' questo il programma dei bianconeri,...
A cura di Redazione Labaroviola
14 aprile 2017 17:45
Secondo Tuttosport, la Juventus avrebbe deciso di offrire la maglia numero 10, rimasta libera dopo la partenza di Paul Pogba, ad uno tra Bernardeschi e Verratti. E' questo il programma dei bianconeri, subito dopo il rinnovo di Dybala.