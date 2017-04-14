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Tuttosport: la 10 della Juve a Bernardeschi o Verratti

Secondo Tuttosport, la Juventus avrebbe deciso di offrire la maglia numero 10, rimasta libera dopo la partenza di Paul Pogba, ad uno tra Bernardeschi e Verratti. E' questo il programma dei bianconeri,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 aprile 2017 17:45
Tuttosport: la 10 della Juve a Bernardeschi o Verratti -
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Secondo Tuttosport, la Juventus avrebbe deciso di offrire la maglia numero 10, rimasta libera dopo la partenza di Paul Pogba, ad uno tra Bernardeschi e Verratti. E' questo il programma dei bianconeri, subito dopo il rinnovo di Dybala.

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