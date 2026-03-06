TMW anticipa: “Gattuso escluderebbe Fagioli dai convocati, al suo posto verrà chiamato Verratti”

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il CT Gattuso non dovrebbe chiamare Fagioli per i playoff di marzo verso il mondiale, infatti il commissario tecnico ha preallertato Verratti per fargli fare il regista con Locatelli e Fagioli dovrebbe rimanere in viola nonostante l’ottimo rendimento delle ultime settimane. Verratti è una scelta che sta facendo discutere visto che manca in azzurro da 3 anni e ora gioca in Qatar dove il campionato è sospeso a causa della guerra.

In tanti avrebbero preferito Fagioli che ha ritmo partita, mentre l’ex PSG è fermo da qualche tempo e per molti era il momento di affidare al giocatore viola le chiavi del centrocampo contro Galles e Irlanda del Nord visto che è l’unico gigliato che sta spiccando di più in una stagione deludente.