Ag.Jorginho polemico: "Con il Napoli danno tutti il 110%. Fiorentina sembrava City"

"La Fiorentina di domenica sembrava il Manchester City. Contro il Napoli giocano tutti al 110%, poi con l’espulsione di Koulibaly è diventato tutto ancora più difficile". Così Joao Santos, procuratore...

"La Fiorentina di domenica sembrava il Manchester City. Contro il Napoli giocano tutti al 110%, poi con l’espulsione di Koulibaly è diventato tutto ancora più difficile". Così Joao Santos, procuratore di Jorginho, ha commentato l'esito di Fiorentina-Napoli ai microfoni di Radio Crc.

Sul futuro del centrocampista azzurro, Santos ha aggiunto: "Ne parlerò con la società perché Jorginho ha altri 2 anni di contratto, ma ci sono anche diversi club interessati a lui e c’è da capire se il Napoli vorrà capitalizzare con i titolari o meno. Al momento, abbiamo capito solo che Reina andrà via".

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