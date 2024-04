Ag. Jorginho: “Se la Fiorentina ha un progetto per la Champions per noi è una possibilità”

Joao Santos, agente di Jorginho, è intervenuto in diretta su TvPlay parlando del suo assistito e rispondendo in maniera diretta ad una domanda sul possibile interessamento della Fiorentina per il giocatore:

“Se a Jorginho piacerebbe tornare in Italia? Sì, certo perché è cresciuto in Italia e gli piace tutto del vostro Paese. Se l’Arsenal ci ha chiamato per il rinnovo? Adesso siamo concentrati sul ritorno di Champions contro il Bayern Monaco, non abbiamo fretta. Se dovessero chiamarci tra un mese o due per discutere per il rinnovo per noi va bene. Se la Fiorentina potrebbe pensare di arrivare ad un calciatore del livello di Jorginho? Bisogna capire se loro pensano a Jorginho in primis. Davanti ad un progetto ambizioso, di un club che vuole puntare alla Champions, per noi non ci sarebbero problemi. Al momento, però, la Fiorentina non ci ha contattato”

Incredibile a Barcellona, i tifosi blaugrana attaccano per errore il bus della loro squadra!