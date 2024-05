Coppa Italia: La Juve schiaccia l’Atalanta, Vlahovic alza il trofeo da migliore in campo

I bianconeri alzano meritatamente la loro 15ma Coppa Italia, la 5a di Massimiliano Allegri, l’allenatore che ne ha vinte di più in carriera. La Juventus gioca una gara perfetta difensivamente e cinica in fase offensiva e si aggiudica il trofeo battendo 1-0 l’Atalanta. Match sbloccato in apertura grazie a una rete di Vlahovic migliore in campo ed autore di una prestazione totale. L’Atalanta ci prova ma la difesa della Juve è un muro. Nella ripresa, la squadra di Gasperini è pericolosa con Lookman (palo) ma i bianconeri sfiorano il raddoppio: gol annullato a Vlahovic e traversa di Miretti. Per l’Atalanta una nuova delusione in finale.

