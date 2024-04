Bucciantini: “Napoli e Bayer hanno vinto un titolo..servono idee chiare e scelte giuste”

Il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno Toscana commentando il delicato momento della Fiorentina:

“Il campionato resta fondamentale, per tenere alta la concentrazione anche nelle coppe. Lo scorso anno l’arrivo nelle due finali coincide con il grande momento che stavamo vivendo in campionato, quindi non si deve scegliere. I nomi che circolano per la panchina? Beh, Aquilani sarebbe anche una scelta identitaria, che ha fatto molto bene con la Primavera. È un allenatore fatto in casa, quindi puoi costruircelo meglio un futuro. A Firenze ci siamo molto divisi per Italiano, c’è chi sta dalla sua parte e chi vorrebbe vederlo altrove a fine anno. Questa cosa sta togliendo anche un po’ di passione. Adesso abbiamo Italiano e ancora tre obiettivi aperti. Secondo me l’unico giudizio che si può dare in questo momento è cosa ti ha dato Italiano fino ad oggi, e credo abbia fatto un grande lavoro in questi anni. Mancare l’obiettivo Conference sarebbe una delusione. Mi aspetto da tutti un po’ di più. Quella di giovedì è la classica partita dove se vai in vantaggio il campo si raddoppia e per loro si rimpicciolisce. Sul futuro la Fiorentina deve avere le idee chiare e fare le scelte giuste, perché Napoli e Leverkusen hanno vinto un campionato in questo modo“.

