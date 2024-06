Frey attacca Spalletti: “Non può puntare il dito contro Jorginho, sbaglia comunicazione e gestione”

Sebastien Frey, nel corso della trasmissione Kick Off, ha parlato della Nazionale Italiana sconfitta dalla Spagna all’Europeo, l’ex portiere della Fiorentina ha attaccato Luciano Spalletti, queste le sue parole:

“Se mi posso permettere, spero che Spalletti si assuma le responsabilità delle sue scelte, ma a prescindere da ogni tipo di risultato ed episodio, non mi è mai piaciuto un tecnico che a fine partita punta il dito contro un singolo giocatore, in questo caso Jorginho, cosi psicologicamente rischi di perdere il giocatore, che è già in difficoltà. Credo che questi sono segnali che gli facciano fare delle considerazioni sulla sua squadra, perchè la gestione umana e della considerazione deve gestirla un pò meglio. Non voglio andare a giudicare io la prestazione di Jorginho che è stato negativa e sottotono come quelle di altri ma quando un tecnico inizia a puntare il dito non va bene, queste cose devono rimanere all’interno, ci deve essere confronto diretto con il giocatore altrimenti l’opinione pubblica si potrebbe scatenare perchè si tratta della Nazionale”

