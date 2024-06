Ex ds Nottingham Forest: “Zaniolo in Italia? Salta tante partite. L’opzione del prestito intriga i club”

L’ex direttore sportivo del Nottingham Forest, Filippo Giraldi, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha commentato uno dei nomi accostati anche alla Fiorentina, ovvero Nicolò Zaniolo. Ecco le sue parole:

“Un suo ritorno in Italia? Dipende dalle sue condizioni. È un ragazzo di qualità, ma che ovunque è andato ha sempre fatto fatica a trovare la continuità. È uno di quei giocatori che per un motivo o per l’altro salta spesso tante partite purtroppo, quindi il rapporto costo-rendimento deve essere considerato. Dipende anche dal tipo di operazione che vuoi fare, ma se fosse possibile l’opzione del prestito si farebbero avanti molte squadre. Non le due prime del campionato, ma le altre squadre sì. Sono valutazioni che cambiano in base al club. Non è mai stata messa in discussione la sua qualità, ma il suo essere determinante nell’arco stagionale”.

