TMW: “Castrovilli e Bonaventura verso l’addio alla Fiorentina. Barak resta se non arrivano grandi offerte”

La Fiorentina di mister Palladino sembra già avere le idee chiare sul mercato. Secondo quanto raccolto da TMW, i viola lavorano infatti per consegnare al loro nuovo allenatore almeno quattro rinforzi: detto dell’attaccante, con la solita margherita di nomi che prevede i vari Mateo Retegui, Lorenzo Lucca e una possibile soluzione straniera, la società gigliata cerca infatti anche un portiere di livello da alternare a Pietro Terracciano e soprattutto due centrocampisti centrali. In mediana le opzioni valutate attualmente portano a Marco Brescianini del Frosinone, Tommaso Pobega del Milan, Kristian Thorstvedt del Sassuolo e infine Aster Vranckx del Wolfsburg, le cui quotazioni sono sempre più in rialzo.

Si respira pessimismo in casa Fiorentina in merito alle permanenze di Giacomo Bonaventura e Gaetano Castrovilli. Soprattutto nel caso dell’esperto centrocampista sarà mister Palladino ad avere l’ultima parola, anche se i segnali per il momento sembrano andare nella direzione dell’addio. Se ne andrà sicuramente Alfred Duncan, anch’egli in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e destinato a cambiare squadra dopo X stagioni in maglia gigliata.

Chi resterà a Firenze è invece Antonin Barak. Il trequartista ceco ha un contratto fino al 2026 e, dopo essere stato molto vicino alla cessione lo scorso gennaio (c’era il Cagliari), anche per la sua duttilità tattica va verso la permanenza. Salvo ovviamente offerte irrinunciabili. Lo scrive TMW

LA SITUAZIONE TRA KAYODE E LA FIORENTINA