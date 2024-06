Dalla Turchia: “Il nuovo nome per il centrocampo del Trabzonspor? È Alfred Duncan della Fiorentina”

La Fiorentina riprogetterà il suo centrocampo. Oltre alla situazione di Bonaventura che potrebbe non rinnovare, occorre seguire con attenzione quella di Alfred Duncan, andato anche lui in scadenza. Il centrocampista ghanese potrebbe lasciare la squadra di Firenze questa estate. Il giornalista turco Gökmen Şahin, che segue da vicino le vicende del Trabzonspor, nel programma Sport Hour su 61 Saat, ha rivelato alcuni nomi per il centrocampo dei Maroon-Blues: “Un nuovo nome è entrato nell’agenda del Trabzonspor. Alfred Duncan, il cui contratto con la Fiorentina scade quest’anno . Ha giocato 41 partite. Uno dei nomi alternativi. Si parla Ndidi, e anche questo nome rientra tra le alternative. Un nome esperto. Ha giocato per un club importante in Italia”: Ha poi rivelato: “Ma il Trabzonspor dà priorità ad altri nomi”, chiudendo la parentesi.

VITOR ROQUE HA UNA CLAUSOLA RESCISSORIA DA 1 MILIARDO DI EURO, SU DI LUI C’È ANCHE IL PORTO