Da Bergamo: “Zaniolo? L’Atalanta non ha fretta di chiudere a 20 milioni. La Fiorentina deve prima vendere”

L’Atalanta in lizza con la Fiorentina per aggiudicarsi le prestazioni di Nicolò Zaniolo per la prossima stagione. Secondo quanto riportano da Bergamo, l’Atalanta non ha alcuna fretta di chiudere la trattativa a condizioni troppo onerose. Il club temporeggerà prima di presentare un’offerta concreta al Galatasaray, che vuole un trasferimento a titolo definitivo o quantomeno un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. Sono queste le condizioni fissate dal club turco proprio in queste ore. Intanto resta su di lui anche la Fiorentina, che vorrebbe un prestito con diritto di riscatto. Il club di Commisso però dovrà prima muoversi in uscita.

