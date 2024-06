Sabatini: “Chiesa è uno che va in tilt ogni 2/3 partite da quando era un bimbetto nella Fiorentina”

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la prestazione di Federico Chiesa contro la Spagna, queste le sue parole a Kick Off: “Chiesa delle volte ce l’hai, delle volte non ce lo hai. Cuccurella contro di lui ha fatto la miglior partita della sua carriera, non so di chi sia il merito ma è andata cosi. Guardate Chiesa da quando era un bimbetto nella Fiorentina, adesso ha quasi 27 anni e tutti lo considerano ancora giovane, Chiesa quando sbaglia la prima puntata, sbaglia la seconda puntata e va in tilt anche Chiesa”

