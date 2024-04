Jorginho pronto a rinnovare con l’Arsenal. Il Procuratore del calciatore aveva aperto le porte alla Fiorentina per un possibile ingaggio.

Joao Santos, procuratore di Jorginho, il 16 aprile scorso, fece delle dichiarazioni importanti riguardo al futuro del suo assistito: “La Fiorentina potrebbe puntare su un calciatore del livello di Jorginho? Bisogna capire se loro pensano a Jorginho, come prima cosa. Davanti ad un progetto ambizioso, di un club che vuole puntare alla Champions, per noi non ci sarebbero problemi. Al momento, però, la Fiorentina non ci ha contattato”.

Oggi 30 aprile, tuttavia, sembrano essere cambiate le carte in tavola. I “Gunners” infatti, sono intenzionati a rinnovare il contratto a Jorginho per un altro anno, con il centrocampista azzurro pronto a firmarlo. L’Arsenal, secondo quanto riportato dal ‘The Athletic’, avrebbe offerto a Jorginho un rinnovo annuale con opzione per la stagione successiva. La firma tra le parti sarebbe prevista nelle prossime settimane.