Radio Bruno, Jorginho è il grande obiettivo della Fiorentina, Gattuso lo vuole a centrocampo

Definito l'allenatore, adesso in casa Fiorentina si inizia a pensare al mercato. Secondo Radio Bruno il grande obiettivo è Jorginho

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, è Jorginho il grande obiettivo della Fiorentina per la prossima stagione. Il regista del Chelsea, classe 91, finalista di Champions League e titolare anche della nazionale di Roberto Mancini, è nella lista dei desideri del nuovo allenatore della Fiorentina Gennaro Gattuso e per questo la società viola, pur consapevole si tratti di un obiettivo non facile, vuol provare a fare questo grande colpo.

FONSECA: "POTEVO DIVENTARE IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA"

https://www.labaroviola.com/fonseca-rivela-ho-parlato-con-la-fiorentina-ma-alla-fine-ha-preso-un-grandissimo-allenatore/141406/