Fonseca rivela: “Ho parlato con la Fiorentina ma alla fine ha preso un grandissimo allenatore”

L’ex allenatore della Roma Paulo Fonseca, ha parlato a Sky Sport del suo addio alla Roma e sulla possibilità di arrivare a Firenze, queste le sue parole registrate da TMW

Ha trattato con la Fiorentina?

“Abbiamo avuto contatti ma non è importante adesso parlarne. La Fiorentina adesso ha un grandissimo allenatore”.

Italia o estero nel suo futuro?

“Mi piace molto il calcio italiano e mi piace vivere qui. La mia scelta deve essere fatta con calma. Ora voglio andare in vacanza con la famiglia, sono stati due anni molto intensi per via del Covid. Adesso voglio dedicarmi a loro”.

Come le hanno detto che sarebbe andato via?

“Non c’è stato un momento concreto. Avevo capito che con la nuova società poteva succedere. Per me è stato un processo normale, ho sempre parlato molto con Tiago Pinto ed è stato facile vedere che la mia avventura sarebbe finita. L’addio di Petrachi è stata la cosa più difficile, sono rimasto solo a dirigere la squadra, senza nessun appoggio”.

